ФК «Ростов» одержал победу в товарищеском матче с клубом из Армении

Фото: ФК Ростов

4 февраля ФК «Ростов» провел очередной товарищеский матч в рамках зимних сборов в Абу-Даби. Соперником донской команды стал армянский клуб «Ноа».С первых минут ростовчане захватили инициативу и уверенно контролировали ход игры. В итоге они забили три мяча: отличились Тимур Сулейманов, Хорен Байрамян и Даниил Шанталий. Армянские футболисты не смогли отыграться.Встреча завершилась убедительной победой «Ростова» со счетом 3:0.На игре присутствовал бывший главный тренер команды Валерий Карпин, который уже во второй раз посетил матч с участием своих бывших подопечных.