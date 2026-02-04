Новости
ФК «Ростов» одержал победу в товарищеском матче с клубом из Армении

4 февраля ФК «Ростов» провел очередной товарищеский матч в рамках зимних сборов в Абу-Даби. Соперником донской команды стал армянский клуб «Ноа».

С первых минут ростовчане захватили инициативу и уверенно контролировали ход игры. В итоге они забили три мяча: отличились Тимур Сулейманов, Хорен Байрамян и Даниил Шанталий. Армянские футболисты не смогли отыграться.

Встреча завершилась убедительной победой «Ростова» со счетом 3:0.

На игре присутствовал бывший главный тренер команды Валерий Карпин, который уже во второй раз посетил матч с участием своих бывших подопечных.
Фото: ФК Ростов
