В Красном Сулине прошли похороны врача и его супруги: проститься пришли сотни человек

Фото: соцсети

В Красном Сулине прошло прощание с врачом Андреем Кобзаревым и его женой. На траурной церемонии присутствовали множество людей, включая родственников, друзей и пациентов, которые ценили его профессионализм и человеческие качества.Андрей Кобзарев занимал должность травматолога-ортопеда в Красносулинской центральной районной больнице. Его уважали и знали как высококвалифицированного специалиста и отзывчивого человека.Трагедия произошла 1 февраля. В квартире были найдены тела супругов и их домашнего животного. Следствие установило, что причиной смерти стало отравление угарным газом. Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, по данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».