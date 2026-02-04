Фото: Соцсети

В Ростове завели уголовное дело после падения льдины на голову пенсионерки. Инцидент случился 31 января на проспекте Коммунистическом.Ледяная глыба упала на 81-летнюю женщину с крыши многоэтажки №4/1. Очевидцы вызвали скорую. Медики перевязали голову пострадавшей и увезли ее в медицинское учреждение. В больнице пенсионерке была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». В результате расследования специалисты установят ответственных за организацию безопасного содержания кровли, а также ее своевременной очистки.