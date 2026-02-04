Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове завели уголовное дело после падения льдины на голову пенсионерки

В Ростове завели уголовное дело после падения льдины на голову пенсионерки
В Ростове завели уголовное дело после падения льдины на голову пенсионерки. Инцидент случился 31 января на проспекте Коммунистическом.

Ледяная глыба упала на 81-летнюю женщину с крыши многоэтажки №4/1. Очевидцы вызвали скорую. Медики перевязали голову пострадавшей и увезли ее в медицинское учреждение. В больнице пенсионерке была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». В результате расследования специалисты установят ответственных за организацию безопасного содержания кровли, а также ее своевременной очистки.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика