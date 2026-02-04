Новости
Ростовчанина будут судить за убийство знакомого осколком бутылки. 45-летнего мужчину будут судить за убийство, совершенное в ноябре прошлого года. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за убийство осколком стеклянной бутылки. Дело будет рассматриваться в Пролетарском районном суде.

Инцидент произошел 18 ноября 2025 года в квартире на улице Буйнакской, где мужчины распивали алкоголь. По данным следствия, конфликт вспыхнул из-за мелкой ссоры. Обвиняемый схватил бутылку, разбил ее о твердую поверхность и полоснул «розочкой» по шее оппонента. Потерпевший истек кровью и скончался на месте.

Соседи незамедлительно вызвали полицию и скорую помощь. Врачи лишь констатировали смерть, а сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство», он находится в СИЗО. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото: нейросеть
