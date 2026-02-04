В Ростовской области выпало 101 миллиметров осадков за три месяца

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области за три месяца выпало 101 миллиметров осадков. Об этом сообщили в региональном Минсельхозпроде.Зима для жителей донского региона стала настоящим испытанием. В регионе уже несколько месяцев держится минусовая температура. С начала февраля на Ростовскую область обрушились сильные снегопады с метелью и морозами до -30 градусов.В Ростове появилось сразу несколько проблем. Дороги завалило снегом, транспорт перестал курсировать в обычном режиме, на линии не вышли троллейбусы. А такси взвинтили цены в несколько раз. Некоторые жители и вовсе остались без воды и отопления.В сравнении с прошлым годом осадков выпало на десятки миллиметров больше. Так, в 2025 году за период в три месяца всего выпало 85 миллиметров осадков, а за аналогичный период этого года – 101 миллиметров осадков.