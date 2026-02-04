Новости
В небе над Ростовской областью были сбиты два БПЛА

В небе над Ростовской областью были сбиты два беспилотных летательных аппарата, о чём сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Происшествие случилось 4 февраля.

Согласно информации, дроны были уничтожены в период с 8:00 до 14:00 силами ПВО.

Губернатор Ростовской области сообщил, что атака была успешно отражена в четырёх районах области. На данный момент предварительные данные свидетельствуют об отсутствии пострадавших и разрушений на земле.
Фото: Дондей
