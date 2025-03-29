Фото Вали Карнавал назвали вульгарными и пошлыми

Фото: СоцСети

Кадры с Валей Карнавал назвали вульгарными и пошлыми. Люди массово начали оставлять комментарии под публикациями блогерши 27 марта.Блогерша разместила видео под свой новый трек. В кадре она лежит прямо на бильярдном столе и позирует на камеру. Она надела короткое обтягивающее платье.- Это выглядит чересчур вульгарно и пошло… Тот, кто это придумал, будто озабоченный, - пишут пользователи.Не раз фанаты жаловались на чересчур откровенные снимки ростовчанки. Кто-то решил, что девушка создала «искусственный образ». Некоторые даже скучают по «старой версии» Вали Карнавал.