На Дону за 88,5 млн рублей продают мобильный асфальтобетонный завод

На популярном сайте объявлений появилось объявление о продаже мобильного асфальтобетонного завода LMK 200 циклического действия в Таганроге. Объект оценен в 88,5 миллиона рублей.

По словам продавца, установка находится в отличном техническом состоянии и готова немедленно приступить к работе на новом объекте. Одним из ключевых преимуществ является мобильность завода и возможность быстрой установки. Номинальная производительность установки составляет 180 тонн асфальтобетонной смеси в час (до 200 тонн в час). Высокая производительность достигается благодаря мощному сушильному барабану диаметром 2 500 мм и длиной 14 200 мм, работающему в связке с горелкой мощностью 11 МВт на дизельном топливе.

Завод отличается современной комплектацией, надежностью и исправностью всех узлов. Эффективная система фильтрации обеспечивает выбросы пыли до 20 мг/Нм³. Точное дозирование компонентов осуществляется на тензометрических дозаторах. Система дозирования включает пять бункеров объемом 12 м³ каждый. Двухвальный смеситель с производительностью 200 тонн в час и мощностью 90 кВт гарантирует равномерное смешивание компонентов. В наличии - дозаторы каменных материалов (3 000 кг), битума (500 кг), наполнителя (350 кг) и целлюлозной добавки (60 кг).

Предусмотрены большие запасы материалов: 180 тонн битума, 70 тонн собственной пыли и 170 тонн минерального порошка. Четыре емкости для хранения битума (по 45 тонн каждая) оснащены мешалками. Для хранения пыли и минерального порошка предусмотрены силосы (70 тонн собственной пыли, 70 тонн минерального порошка и два дополнительных вертикальных силоса по 50 тонн).

Продажа осуществляется напрямую от собственника, с учетом НДС. Условия торга при осмотре обсуждаются. Завод представляет собой выгодное приобретение для компаний, занимающихся дорожным строительством и стремящихся к повышению эффективности производства асфальтобетонных смесей.
Фото: Авито
