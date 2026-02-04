Блины, гулянья и сжигание чучела: где отметить Масленицу-2026 в Ростове

Фото: парк ПАЧА МАМА

Ростов.ру собрал подборку, куда сходить на Масленицу в Ростове-на-Дону.Масленичная неделя в этом году начинается 16 и заканчивается 22 февраля. Традиционные блины и весёлые конкурсы ждут любителей народных гуляний.Музей пряника с 16 февраля по 1 марта погрузит ростовчан и гостей города в казачий праздник: рассказ об истории Масленицы, костюмированное представление с атаманом и казачкой Аксиньей, соревнования по ловкости, хороводы, горячий сбитень, румяные блины и пряники. В программе: мастер-классы по выпечке обрядового пряника «тётерки» и росписи весенних угощений. Билеты приобретайте заранее.Музей шоколада 21 февраля с 15:00 до 17:00 предложит сладкое торжество: осмотр шоколадных экспонатов, мастер-класс по изготовлению сувенира из итальянского шоколада с начинками, чаепитие с блинами под шоколадом и сгущёнкой (2 блина на человека), печенье и дегустация 6 сортов (за доплату).Музей «Донская рыба» с 9 по 22 февраля объединит традиции донского рыбного промысла в интересную экскурсию для школьников. Гостей будут ждать более 30 чучел рыб, история промысла 50–60-х годов, интерактивные викторины и мастер-классы, завершающее чаепитие с блинами. Стоимость билетов можете посмотреть на сайте музея.Парк Левобережный с 12 по 21 февраля устроит сказочное представление: Кикимора Болотная, Иван-Царевич и Солнышко закружат своих гостей в конкурсах. Будет перетягивание каната, валеночный тир и веселый диджей. Вас научат мастерить обереги и угостят блинами с чаем. Цена зависит от размера группы.Парк «Пача мама» с 18 по 22 февраля зовёт отмечать Масленицу с альпаками: пушистые питомцы, блины, забавы и тёплые проводы зимы в уютной атмосфере.