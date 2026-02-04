Фото: Дондей

В Ростове после непогоды на линию вышли троллейбусные маршруты. Об этом сообщили в городском дептрансе.С 4 февраля начали курсировать троллейбусы маршрутов №№ 1, 2, 5, 6, 9 и 22 в штатном режиме. Но из-за ремонта водоканала на улице Темерницкой временно приостановлена работа троллейбуса № 17.Напомним, что движение данного вида транспорта было остановлено в результе непогоды. На улицах города снегом завалило проезжую часть 2 февраля. Спустя сутки дороги удалось расчистить.