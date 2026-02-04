- На сегодняшний день в зоне риска оказались у нас одиноко проживающие пенсионеры. Люди, которые старше 60-65 лет (чаще всего за 70), находятся в зоне риска. Из-за возраста или забывчивости этой категории людей происходят пожары, - отметил Сергей Мордвиненко.

- У нас ежедневно гибнет 1-2 человека на пожарах. То есть за последние 10-12 дней не было еще ни одного дня без погибших, - сообщает замначальника ГУ МЧС по региону.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

С начала года в Ростовской области число пожаров увеличилось на 11%. Об этом проинформировал замначальника ГУ МЧС по региону Сергей Мордвиненко 4 февраля.Если в прошлом году за аналогичный период в Ростовской области произошло 320 возгораний, то в этом году их насчитывается 354. В ЧП успели погибнуть 18 человек. Все трагедии случились в жилых домах. Примечательно, что среди жертв не было детей.По сравнению с прошлым годом зафиксировано снижение количества погибших при пожарах. В 2025 году за аналогичный период из огня не выбрались живыми 22 жителя. Разница между показателями составляет 4%. Но специалист отмечает, что с приходом морозов в регион за короткий промежуток времени увеличились ЧП с погибшими.Основными причинами пожаров выделяют неосторожное обращение с огнем, а также электротехнические причины. К примеру, с наступлением холодов люди начали использовать для обогрева дополнительные приборы. Чаще всего ими становятся неисправная или самодельная техника. В результате такой включенный прибор без присмотра становился причиной возгорания.