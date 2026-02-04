С начала года в Ростовской области число пожаров увеличилось на 11%
С начала года в Ростовской области число пожаров увеличилось на 11%. Об этом проинформировал замначальника ГУ МЧС по региону Сергей Мордвиненко 4 февраля.
Если в прошлом году за аналогичный период в Ростовской области произошло 320 возгораний, то в этом году их насчитывается 354. В ЧП успели погибнуть 18 человек. Все трагедии случились в жилых домах. Примечательно, что среди жертв не было детей.
По сравнению с прошлым годом зафиксировано снижение количества погибших при пожарах. В 2025 году за аналогичный период из огня не выбрались живыми 22 жителя. Разница между показателями составляет 4%. Но специалист отмечает, что с приходом морозов в регион за короткий промежуток времени увеличились ЧП с погибшими.
Основными причинами пожаров выделяют неосторожное обращение с огнем, а также электротехнические причины. К примеру, с наступлением холодов люди начали использовать для обогрева дополнительные приборы. Чаще всего ими становятся неисправная или самодельная техника. В результате такой включенный прибор без присмотра становился причиной возгорания.