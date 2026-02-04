Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Сильный снегопад обезопасил аграриев Ростовской области от гибели озимых

Сильный снегопад обезопасил аграриев Ростовской области от гибели озимых
Сильный снегопад в Ростовской области обезопасил аграриев от гибели озимых. Об этом рассказали в Минсельхозпроде 4 февраля.

Ранее Donday писал, что донским аграриям угрожает гибель озимых из-за резких перепадов температур. Температура воздуха за последнюю неделю менялась от +6 до -30 градусов. Похолодание могло привести к вымерзанию, вымоканию, выпреванию и другим негативным для озимых последствиям.

Однако пока состояние озимых оценивается как удовлетворительное. Выпавший снег смягчил воздействие низких температур, а кратковременное потепление не нанесло посевам ущерба.

- Под урожай будущего года аграрии Ростовской области засеяли 2,87 миллиона гектаров озимыми, перевыполнив план почти на 3%. Всходы получены на площади более 2 865 тысяч гектаров, что составляет 99,8% от посевных площадей, - сказано в сообщении.
Фото: правительство Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика