Сильный снегопад обезопасил аграриев Ростовской области от гибели озимых

Фото: правительство Ростовской области.

Сильный снегопад в Ростовской области обезопасил аграриев от гибели озимых. Об этом рассказали в Минсельхозпроде 4 февраля.Ранее Donday писал, что донским аграриям угрожает гибель озимых из-за резких перепадов температур. Температура воздуха за последнюю неделю менялась от +6 до -30 градусов. Похолодание могло привести к вымерзанию, вымоканию, выпреванию и другим негативным для озимых последствиям.Однако пока состояние озимых оценивается как удовлетворительное. Выпавший снег смягчил воздействие низких температур, а кратковременное потепление не нанесло посевам ущерба.- Под урожай будущего года аграрии Ростовской области засеяли 2,87 миллиона гектаров озимыми, перевыполнив план почти на 3%. Всходы получены на площади более 2 865 тысяч гектаров, что составляет 99,8% от посевных площадей, - сказано в сообщении.