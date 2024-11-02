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Юлия Высоцкая переборщила с фотошопом и перестала быть на себя похожа

Юлия Высоцкая переборщила с фотошопом и перестала быть на себя похожа
Юлия Высоцкая переборщила с фотошопом и стала не похожа на себя. Обвинения в адрес артистки посыпались от подписчиков в комментариях под новым фото 1 ноября.

Девушка разместила новую фотокарточку в футболке и с легким макияжем. Она дарит фанатам воздушный поцелуй. Однако подписчики заметили, что девушка выглядит иначе. Они заподозрили артистку в использовании фотошопа.

- Из-за неудачного фотошопа вы совсем на себя не похожи: левый глаз вытянут не в ту сторону, - пишут пользователи.

Юлия - уроженка Новочеркасска. У нее два образования: актерское и музыкальное. Артистка обрела большую известность благодаря кулинарным программам «Едим дома» и «Завтрак с Юлией Высоцкой».
Фото: СоцСети
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