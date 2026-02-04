Новости
Аллерголог из Ростова-на-Дону развенчала мифы об аллергии на холод


Аллерголог из Ростова-на-Дону Дарья Бойко рассказала, бывает ли аллергия на холод и каково мнение научного сообщества по теме. Специалиста цитирует Donday.

С приходом морозов ростовчане обнаруживают покраснение кожи, насморк или слезотечение. Часто это называют «аллергией на холод», но с медицинской точки зрения этот термин не совсем корректен.

Как пояснила Дарья Бойко, истинная аллергическая реакция связана с IgЕ, чего при воздействии холода не происходит. Однако это не делает проблему менее реальной.

На практике за «аллергией на холод» чаще всего скрываются другие состояния. В Ростовской области врачи чаще всего диагностируют два состояния: холодовой дерматит и вазомоторный ринит. Первое проявляется сухостью, покраснением и трещинами на коже рук после пребывания на морозе. Второе характеризуется заложенностью носа или насморком при резкой смене температур.
Фото: Rostov.ru
