Ростовчанку Анастасию Костенко заподозрили в неумелом использовании фотошопа



Подписчики обвинили ростовчанку Анастасию Костенко в использовании фотошопа. Модель поделилась фотографией из Рима, на которой она запечатлена вместо с дочкой.



Анастасия и маленькая Милана надели одинаковые купальники, отдыхая возле бассейна. На одном из снимков она сфотографировалась в полный рост. Комментаторы заподозрили её в использовании фоторедактора.



- Сильно ноги удлинила в фотошопе, стопа, как ласта, получилась, - пишет один из фолловеров. - И так хорошая фигура, зачем ещё в фотошопе что-то делать?



Костенко сразу ответила, что у неё нога сама по себе немаленькая. Она посоветовала не присваивать чужим свои комплексы. Своим «фотошопом» она назвала спорт, здоровое питание и хороший сон.



Некоторые подписчики заметили использование редактора и на другом фото, где девушка сидит на коленях и держит дочку за ручки. Кто-то написал, что на снимке размазан бантик на плавках.



- Выкладывать на такую большую публику фотки - и так неумело пользоваться фотошопом, - пишет пользователь с ником tanya.za. - А потом агрессия на вопросы комментирующих «почему такая вытянутая голова у ребёнка?», «почему такие ноги странные?». Почему-почему? Потому что фотошоп.



Отметим, что фолловеры часто обсуждают внешний вид Анастасии. Они критикуют практически все её наряды: начиная от повседневных и заканчивая вечерними.

