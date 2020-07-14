Подписчики уличили ростовскую актрису Ирину Безрукову в использовании фотошопа
На днях 55-летняя актриса Ирина Безрукова поздравила подписчиков «Инстаграма» с серединой лета. Уроженка Ростова опубликовала фотографию, на которой совсем не выглядит на свои годы.
Известная актриса пользуется у людей большой популярностью. Каждый день ростовчанка восхищает своих фанатов красотой и человеческими качествами. Однако один из последних опубликованных постов заставил некоторых фолловеров расстроиться. На фотографии женщина совсем не похожа на себя.
По мнению подписчиков, Ирина Безрукова и так не выглядит на свой возраст, а тут ещё и лицо другое.
- Если бы на mail.ru не прочитала, что это Ирина, то в жизни бы её не узнала. Зачем Вы используете фотошоп? Вы и без него выглядите здорово! А если не хотите, чтобы обсудили Вашу внешность негативно, то это бесполезно! - пишут пользователи социальной сети под фото ростовчанки.
Однако нашлись и те, кто обрадовался новой летней фотографии актрисы и сделал ей комплименты.