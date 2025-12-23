Энергоблок №3 Ростовской АЭС досрочно возобновил работу после модернизации

- Все запланированные работы были завершены в канун Дня энергетика, и в самую длинную ночь в году энергоблок №3 начал вырабатывать энергию потребителям Юга страны. Четкое планирование работ ремонтного персонала Ростовской АЭС и подрядных организаций, а также применение инструментов Производственной системы Росатом обеспечили сокращение сроков ППР почти на 5 суток, - рассказал директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Фото: АЭС

Энергоблок №3 Ростовской АЭС 21 декабря 2025 года был успешно включен в сеть, завершив планово-предупредительный ремонт (ППР) с элементами модернизации на 4,5 суток раньше запланированного срока. К Дню энергетика, 22 декабря, блок вышел на номинальный уровень мощности.Высокое качество и полный объем работ были обеспечены благодаря четкому планированию и применению инструментов Производственной системы Росатом, сообщил директор Ростовской АЭС. Досрочный ввод в эксплуатацию позволит станции дополнительно выработать около 110 млн кВтч электроэнергии для потребителей Юга России.В ходе ППР был проведен капитальный ремонт реакторной установки с полной выгрузкой топлива, ремонт основного оборудования и всех трех каналов систем безопасности. В турбинном отделении выполнен капитальный ремонт цилиндра низкого давления турбины и турбогенератора.В рамках модернизации были усовершенствованы схемы электропитания секций 0,4 кВ и системы аварийного электроснабжения, что направлено на повышение безопасности и надежности работы оборудования атомной станции. Оборудование Ростовской АЭС работает безопасно и надежно, обеспечивая бесперебойное энергоснабжение южных регионов страны.