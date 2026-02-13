Новости
В Ростовской области осудили виновника гибели двух людей в ДТП под Азовом

В Ростовской области вынесли приговор мужчине, виновному в гибели двух человек в ДТП под Азовом. Решение вынес Азовский городской суд.

Авария произошла 8 мая 2025 года на трассе Азов — Ейск.
Подсудимый Иван Н. не справился с управлением «Ладой» и допустил выезд на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ». Тот вылетел с дороги в кювет, а авто Ивана перевернулось передней частью к земле.

В результате смертельные травмы получили 40-летний водитель «ВАЗа» и 24-летний пассажир Ивана — его родной брат.

Будучи под следствием, Иван предоставил вдове брата жилье у себя, заботился о её детях. Жене второго водителя он перевел 200 тысяч рублей. Женщина не посчитала достаточным этот жест и просила в суде еще 1 800 тысяч и настаивала на максимальном сроке для Ивана.

Ивана признали виновным, так как он выбрал недостаточную для контроля авто скорость и погубил две жизни.

Адвокат пытался добиться условного срока (жена погибшего брата не имела претензий к Ивану, кроме того, у него были хорошие характеристики и собственные малолетние дети). Однако суд оказался непреклонен. Ивана приговорили к четырем годам и четырем месяцам колонии-поселения и обязали выплатить вдове погибшего водителя 800 тысяч рублей.

Защита уже подала апелляцию. Дальнейшая судьба Ивана будет зависеть от решения Ростовского областного суда.
Фото: Rostov.ru
