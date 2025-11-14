Энергоблок №3 Ростовской АЭС выведут в плановый капремонт с элементами модернизации

Фото: АЭС

Энергоблок №3 Ростовской АЭС будет выведен в плановый капитальный ремонт. Регулярное проведение ремонтов на российских АЭС направлено на поддержание высокого уровня безопасности работы оборудования и надёжное энергоснабжение потребителей.С 15 ноября 2025 года энергоблок №3 Ростовской атомной станции будет отключен от сети и выведен в планово-предупредительный ремонт (ППР*). В ходе работ волгодонские атомщики проведут капремонт реакторной установки (РУ) с полной выгрузкой топлива из активной зоны, ремонт основного оборудования РУ и трех систем безопасности. В турбинном отделении запланированы капитальные ремонты цилиндра низкого давления турбины и средний ремонт турбогенератора с выводом ротора, ремонт основного оборудования.- Комплекс предстоящих плановых ремонтных работ направлен на поддержание стабильного рабочего состояния оборудования энергоблока и гарантированной безопасной выработки электроэнергии. Помимо ремонтных работ, в период ППР запланированы мероприятия по модернизации. В частности, будут модернизированы схемы электропитания секций 0,4 кВ и системы аварийного электроснабжения энергоблоков, - сообщил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.Добавим, что энергоблок №3 Ростовской АЭС ввели в эксплуатацию 17 сентября 2025 года. С того момента он выработал более 83,8 миллиардов кВтч электроэнергии. В настоящее время все энергоблоки Ростовской АЭС работают в обычном режиме, в соответствии с диспетчерским графиком нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.