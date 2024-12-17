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Энергетики Ростовской области перешли на особый режим работы из-за ураганного ветра

Энергетики Ростовской области перешли на особый режим работы из-за ураганного ветра

В Ростовской области энергетики перешли на особый режим работы в связи с ураганным ветром.

Шквалистый ветер стал причиной нарушений в работе линий электропередач (ЛЭП). Порывы ветра достигают в некоторых местах, особенно на побережье Азовского моря, 30 метров в секунду.

По состоянию на полночь 17 декабря в восстановительных мероприятиях участвуют свыше 20 бригад: более 50 сотрудников оперативного персонала и 22 единицы техники, включая специализированные машины.
Фото: DonDay
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