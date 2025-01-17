Энергетики Ростовской области перешли на особый режим работы из-за сильного ветра и снега

Фото: Россети Юг

В Ростовской области энергетики перешли на специальный режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Об этом «Россети Юг» проинформировали в своих социальных сетях 17 января.В ближайшие сутки ожидаются сильные порывы ветра, до 15 метров в секунду, и дожди с мокрым снегом. Такая погода может вызвать накопление снега на проводах, что может стать причиной аварий в электроэнергетической системе.Как отмечается в «Россети Юг», для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций на объектах «Ростовэнерго» подготовлены 237 бригад, в состав которых входят 1 416 специалистов и 505 единиц специализированной техники.В условиях неблагоприятной погоды важно соблюдать меры безопасности. Рекомендуется избегать нахождения вблизи опасных конструкций, линий электропередачи и рекламных щитов. Бережное отношение к своей безопасности поможет избежать неприятных ситуаций.