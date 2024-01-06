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Из-за гололеда энергетики Ростова перешли на особый режим работы

Из-за гололеда энергетики Ростова перешли на особый режим работы
В Ростове из-за гололеда энергетики перешли на особый режим работы. Об этом 6 января сообщили специалисты Россети – Юг.

По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные явления в виде гололеда, налипания мокрого снега на провода ожидаются с 7 по 9 января. Кроме того, ветер усилится до 20 метров в секунду.

Из-за непогоды энергетиков перевели на особый режим работы. Всего для ликвидации последствий погодных явлений направят 237 бригад.

Напомним, ранее на Ростовскую область обрушился ледяной дождь. Из-за налипания снега сотни проводов ЛЭП оборвало, повалило множество деревьев. Тысячи жителей региона остались без тепла, света и электричества.
Фото: Rostov.ru
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