Выборы в Ростовской области возьмут на контроль общественные наблюдатели

Сентябрьские выборы в Госдуму на территории Ростовской области пройдут под четким контролем общественных наблюдателей. Об этом шла речь на круглом столе о ходе избирательной кампании. В обсуждении принимали участие представители политических партий и эксперты-политологи.Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод считает, что присутствие общественных наблюдателей дисциплинирует избирательные комиссии, а сами выборы сделает прозрачными. Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» с помощью Общественных палат впервые провела подготовку наблюдателей во всех регионах страны.- В Ростовской области будет около пяти тысяч наблюдателей за выборами в Госдуму, - поделился Александр Брод. - Наша основная задача - силами гражданского общества сделать избирательные процессы более совершенными, прозрачными и доступными.На Дону выборы проходят конкурентно, и зачастую «Независимый общественный мониторинг» не имеет претензий к их проведению и организаторам. Информация о ходе подготовки к голосованию поступает не только из областного избиркома, но и из общественного штаба по наблюдению. Организаторы всего лишь два раза отказали кандидатам в оформлении документов по одномандатным округам. У одного из претендентов было недостаточно подписей для выдвижения, а второй собрал неполный пакет документов.В рамках круглого стола обсудили немаловажные аспекты прозрачности проведения голосования. В частности, зашла речь о фото- и видеофиксации хода выборов и хранении сейф-пакетов с бюллетенями во время многодневного голосования. Говорили также о привлечении людей на избирательные участки.- Если человек придет на участок, это залог того, что бюллетень не попадет в чужие руки, - подчеркнул председатель НОМ. - К тому же выбор достаточно велик. В выборах участвуют 14 партий, у них разные политические взгляды, программы, лидеры, конкурентность высокая.Напомним, что голосование в Госдуму пройдет в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. Отдать свой голос за понравившегося кандидата можно будет как на избирательном участке, так и с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). К слову, Ростовская область — один из семи регионов страны, где внедрена эта система голосования. Чтобы принять участие, необходимо предварительно записаться на специальном портале. По состоянию на конец августа в Ростовской области заявки на участие в выборах оставили около 30 тысяч человек. Как показывает практика, такой вид голосования очень популярен среди молодежи и россиян, проживающих в ДНР и ЛНР. Таких на портале зарегистрировано около 100 тысяч человек.Помимо этого, любой желающий сможет стать независимым наблюдателем и проследить за ходом голосования из любой точки мира, где есть интернет. Ведь на каждом участке будет вестись круглосуточная онлайн-трансляция. На камерах можно будет увидеть, как люди самостоятельно делают свой выбор, лично бросают бюллетени, как идет процесс подсчета голосов.Глава ассоциации «Независимый общественный мониторинг» особо подчеркнул, что расширение возможностей для голосования должно привлечь к участию в выборах более широкие слои населения.