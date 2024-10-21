Развитие креативных индустрий в регионе обсуждалось на заседании Совета Общественной палаты Ростовской области

Фото: Общественная палата РО

Расширенное заседание Совета Общественной палаты Ростовской области прошло 18 октября. В нем приняли участие председатель Общественной палаты Ростовской области Вячеслав Митрофанович Кущев, первый заместитель председателя Зерщиков Юрий Стефанович и заместители председателя и председатели комиссий Общественной палаты РО.Среди почетных гостей мероприятия были Василий Васильевич Высоков, председатель Совета директоров КБ «Центр-инвест», и Максим Владимирович Даниленко, заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.В ходе мероприятия состоялось торжественное вручение Благодарностей и Почётных грамот Общественной палаты Ростовской области и Ассоциации «Независимый Общественный Мониторинг» по итогам Единого дня голосования. В своём видеообращении член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый Общественный Мониторинг» Александр Семенович Брод отметил высокий уровень общественного контроля за выборами в регионе. Кроме того, на заседании обсуждалось формирование рабочей группы Общественной палаты Ростовской области для подготовки ежегодного доклада о её деятельности и состоянии гражданского общества в регионе в 2024 году.Обсудили развитие креативных индустрий «Дон креативный». Председатель Совета директоров КБ «Центр-инвест» Василий Васильевич Высоков представил результаты консультаций с предприятиями Ростовской области, показавшие использование креативных инструментов более чем на 20%. Высоков отметил важность учёта исторического и культурного потенциала региона, основанного на традициях казачества и многообразии культур. Совет Общественной палаты одобрил концепцию «Креативный кластер Дон» и рекомендовал её для дальнейшего продвижения идей творчества в регионе.— Сегодня состоялось очень важное событие в жизни Общественной палаты Ростовской области. Мы обсудили вопрос о развитии креативных индустрий и включении членов Общественной палаты в этот процесс. Прекрасно понимаем, что креативная индустрия — это драйвер ростовской экономики. Проведено очень серьезное исследование руководителем банка «Центр-инвест», который предложил свое виденье проблемы. Мы поддержали, так как видим во взаимодействии с предпринимателями, которые развивают различные направления креативных индустрий, огромные возможности, — отметил Александр Юрьевич Нечушкин, заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области, руководитель экспертной группы Агентства стратегических инициатив.В рамках Года семьи было проведено обсуждение роли семьи и трудового коллектива в воспитании детей. С докладом выступила Валентина Михайловна Ласточкина, председатель комиссии по социальной политике, демографии, защите семьи, материнства и детства, а также председатель Ростовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России». Она подчеркнула, что семья играет ключевую роль в становлении личности ребёнка и его подготовке к семейной жизни. Тесное взаимодействие семьи и школы необходимо для предотвращения психологических травм и создания благоприятной образовательной среды.В завершение мероприятия были подписаны соглашения о сотрудничестве между Общественной палатой, движением «Матери России», «Союзом семей России» и Агентством развития молодёжных инициатив.