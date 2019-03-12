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Археологи нашли в Азове фрагмент средневековой православной люстры

Археологи нашли в Азове фрагмент средневековой православной люстры

В Азове археологи нашли фрагмент средневекового хороса. Это одноярусная или многоярусная люстра, которая украшала православные храмы.
- Этот замысловатый предмет под названием «кандея хороса» вы можете увидеть в музеях, где представлены средневековые находки. Он является верхней частью люстры, к которой крепились цепи, удерживающие светильник под потолком, - рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский.

Вещь связана с церковным убранством. Подобный предмет археологи находят в Азове второй раз. Интересно, что вторая находка была сделана в 50 метрах от первой, которую обнаружили ещё 18 лет назад. Скорее всего, они служили фрагментами убранства одного здания, но при этом немного отличаются друг от друга.
- Другие детали хороса мы, возможно, и находили, но не могли их распознать, - добавил учёный.

Аналоги таких предметов попадались на территории Киевской Руси и Византийской империи. Находка указывает на то, что неподалеку находилась православная церковь.

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