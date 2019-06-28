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Неожиданная находка: при раскопках в Азове археологи обнаружили декоративные каменные блоки

Неожиданная находка: при раскопках в Азове археологи обнаружили декоративные каменные блоки
В ходе раскопок азовские археологи сделали интересную находку. О неожиданном событии сообщили 2 июля в местном музее-заповеднике.

На Петровском бульваре учёные обнаружили каменное здание 14-го века. Во время исследования они не нашли ни одного элемента архитектурного декора. Казалось, что внешний вид постройки навсегда останется загадкой. Неожиданно рядом с северным краем здания археологи нашли три каменных блока. Они находились в современной водопроводной траншее. Блоки отёсаны с трёх сторон, их вертикальные рёбра оформлены в виде декоративных полуколонн.
Неожиданная находка: при раскопках в Азове археологи обнаружили декоративные каменные блоки
- Небольшие фрагменты таких камней мы уже находили, но как они выглядели в целом, мы не могли себе представить, - рассказал заведующий отделом археологии Андрей Масловский. - Самая большая загадка этой находки — как же получилось так, что здание разобрали до последнего камешка, а портал от него стоял вплоть до 20-го века. Если бы в своё время строители, прокладывавшие водопровод, позвали нас, то 50 лет назад в Азове уже мог быть такой интересный музейный объект.

Очевидно, что блоки обрамляли вход в средневековое здание.

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