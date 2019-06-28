Неожиданная находка: при раскопках в Азове археологи обнаружили декоративные каменные блоки



В ходе раскопок азовские археологи сделали интересную находку. О неожиданном событии сообщили 2 июля в местном музее-заповеднике.



На Петровском бульваре учёные обнаружили каменное здание 14-го века. Во время исследования они не нашли ни одного элемента архитектурного декора. Казалось, что внешний вид постройки навсегда останется загадкой. Неожиданно рядом с северным краем здания археологи нашли три каменных блока. Они находились в современной водопроводной траншее. Блоки отёсаны с трёх сторон, их вертикальные рёбра оформлены в виде декоративных полуколонн.



- Небольшие фрагменты таких камней мы уже находили, но как они выглядели в целом, мы не могли себе представить, - рассказал заведующий отделом археологии Андрей Масловский. - Самая большая загадка этой находки — как же получилось так, что здание разобрали до последнего камешка, а портал от него стоял вплоть до 20-го века. Если бы в своё время строители, прокладывавшие водопровод, позвали нас, то 50 лет назад в Азове уже мог быть такой интересный музейный объект.



Очевидно, что блоки обрамляли вход в средневековое здание.