Экс-замначальника ГУФСИН по Ростовской области доставили в колонию в Минводах



Осужденный экс-замначальника ГУФСИН по Ростовской области прибыл в колонию в Минеральных Водах. Об этом сообщает DonDay.ru. Сергей Ральников, осужденный за получении взятки в крупном размере, будет отбывать наказание в колонии строго режима. Полковнику останется отсидеть немного меньше, чем 2,5 года.



Напомним, полковник вместе с экс-начальником донского ГУФСИН Сергеем Смирновым с 2015-го по 2018 год получали взятки от сотрудников коммерческих фирм. За полученные суммы они помогали представителям организаций заключать контракты на поставку товаров для нужд уголовно-исполнительной системы. По версии следствия, таких эпизодов было пять. Сотрудники ГУФСИН в общей сложности получили порядка 12 миллионов рублей.



Ральникова задержали в мае 2018 года во время передачи денег. Его сразу заключили под стражу. Полковник дал показания против своего начальника - Сергея Смирнова. Тот пытался покончить с собой в камере СИЗО. Позднее он умер в больнице.