Экс-замначальника ГУФСИН по Ростовской области получил 3,5 года колонии



В Ленинском суде Ростова-на-Дону вынесли приговор бывшему заместителю начальника донского ГУФСИН. Сергей Ральников отправится на три года и шесть месяцев в колонию строгого режима. Его признали виновным в получении крупной взятки. Полковник, который вместе с соообщником получил порядка 12 миллионов рублей, не смог сдержать слёзы, когда услышал приговор.



Судья добавил, что полковнику зачтут тот срок, который он провёл под домашним арестом.



Напомним, Ральников и экс-начальник ГУФСИН по Ростовской области Сергей Смирнов с 2015-го по 2018 год получали деньги от сотрудников коммерческих организаций. За взятки они помогали в заключении госконтрактов на поставку товаров для работников уголовно-исполнительной системы. По версии обвинения, за пять подобных случаев Ральников и Смирнов получили около 12 миллионов рублей. В одном из эпизодов оказался замешан начальник отдела тылового обеспечения донского ГУФСИН Александр Асютин.



Сергея Ральникова задержали 11 мая 2018 года в тот момент, когда ему передавали взятку в размере 2,5 миллиона рублей. В тот же день его заключили под стражу. Затем полковника перевели под домашний арест. Ральников дал показания против Смирнова. Его арестовали, но он скончался в больнице после попытки суицида.