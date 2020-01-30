Согласился с приговором: экс-замглавы ГУФСИН по Ростовской области отправится в колонию строгого режима



В колонию строгого режима отправится бывший заместитель главы ГУФСИН по Ростовской области. Сергей Ральников будет отбывать наказание ближайшие два года.



По данным DonDay.ru, 3 февраля суд прекратил апелляционное производство. Сторона защиты Ральникова отозвала жалобу. Обвиняемый согласился с приговором.



Полковник обращался в Ростовский областной суд, чтобы смягчить приговор, вынесенный Ленинским районным судом. Затем он передумал и отозвал апелляцию.



Напомним, Сергей Ральников вместе с экс-начальником ГУФСИН по Ростовской области Сергеем Смирновым в течение нескольких лет получали взятки. Они брали деньги у коммерческих организаций и помогали фирмам заключать госконтракты на поставку товаров для учреждения уголовно-исполнительной системы. По версии следствия, всего было пять таких случаев, в общей сложности злоумышленники получили порядка 12 миллионов рублей. В одном эпизоде был замешан начальник отдела тылового обеспечения донского ГУФСИН Александр Асютин.



Ральникова задержали 11 мая 2018 года во время получения взятки. В тот же день его заключили под стражу. Полковник дал показания против Смирнова. После попытки суицида тот скончался в больнице.



Сергея Ральникова приговорили к трём с половиной годам колонии. Но затем ему засчитали срок домашнего ареста. Ему осталось отсидеть два года.