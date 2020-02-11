Экс-начальника ГУФСИН по Ростовской области отправят по этапу в Ставрополь



В Ставрополь этапируют бывшего начальница ГУФСИН по Ростовской области. Сергей Ральников будет отбывать наказание за получение взятки в особо крупным размере. Сейчас он находится в СИЗО № 5 в Ростове-на-Дону.



Как сообщает DonDay.ru, Ральников доставят в колонию Ставрополя на следующей неделе. Учреждение, где он будет содержаться, предназначено для бывших сотрудников правоохранительных органов.



Напомним, полковник вместе с экс-начальником донского ГУФСИН Сергеем Смирновым с 2015-го по 2018 год получали взятки от сотрудников коммерческих фирм. За полученные суммы они помогали представителям организаций заключать контракты на поставку товаров для нужд уголовно-исполнительной системы. По версии следствия, таких эпизодов было пять. Сотрудники ГУФСИН в общей сложности получили порядка 12 миллионов рублей.



Ральникова задержали в мае 2018 года во время получения взятки. Его сразу заключили под стражу. Полковник дал показания против Смирнова. Тот пытался покончить с собой и умер в больнице.



Сергея Ральникова приговорили к трём с половиной годам колонии строгого режима. Суд засчитал срок, который он отбывал под домашним арестом. Ему осталось провести в тюрьме два с половиной года.