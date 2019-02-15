Пост управляющего делами администрации Новочеркасска занял Александр Бабков
В Новочеркасске назначили управляющего делами Новочеркасска. Как сообщает DonDay Новочеркасск, должность занял Александр Бабков.
Мужчина ещё в декабре прошлого года начал исполнять обязанности управляющего. Теперь его официально утвердили на посту.
Бабков учился в Южно-Российском государственном политехническом университете. Затем он работал в правительстве специалистом-экспертом в отделе управления региональной и муниципальной политики.