Экс-председателя Ростовского облсуда выписали из больницы и отправили на допрос в Москву
Бывшего председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву выписали из больницы и отправили в Москву на допрос. Об этом Rostov.ru 17 июля сообщил источник.
В марте 2023 года у служительницы Фемиды и ее заместителя Татьяны Юровой прошли обыски. Их задержали по коррупционному делу и отправили под домашний арест. Вскоре Елена Золотарева написала заявление об увольнении по собственному желанию. Ее обязанности временно исполняет Фарида Калюжина. Следом в Ростове прошли массовые задержания правоохранителей, подозреваемых в коррупции.
Через пару месяцев высшая квалификационная комиссия судей разрешила возбудить уголовное дело на экс-председателя Ростовского областного суда. Такое решение Золотареву не устроило, и она попыталась его обжаловать. Вскоре после этого женщина попала в реанимацию. Как сообщал Rostov.ru, она выпила горсть таблеток, от которых ей стало плохо. Золотареву увезли на «скорой».
Ранее стало известно, что в Москву на допрос доставили ее зама - Татьяну Юрову. Как выяснилось, вместе с ней в столицу отправилась и сама Золотарева. Они обе больше не считаются неприкосновенными. Неделей ранее высшая квалификационная коллегия судей РФ сняла полномочия с Юровой и Золотаревой. Их лишили квалификационного статуса судьи.