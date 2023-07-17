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Экс-председателя Ростовского облсуда выписали из больницы и отправили на допрос в Москву

Экс-председателя Ростовского облсуда выписали из больницы и отправили на допрос в Москву
Бывшего председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву выписали из больницы и отправили в Москву на допрос. Об этом Rostov.ru 17 июля сообщил источник.

В марте 2023 года у служительницы Фемиды и ее заместителя Татьяны Юровой прошли обыски. Их задержали по коррупционному делу и отправили под домашний арест. Вскоре Елена Золотарева написала заявление об увольнении по собственному желанию. Ее обязанности временно исполняет Фарида Калюжина. Следом в Ростове прошли массовые задержания правоохранителей, подозреваемых в коррупции.

Через пару месяцев высшая квалификационная комиссия судей разрешила возбудить уголовное дело на экс-председателя Ростовского областного суда. Такое решение Золотареву не устроило, и она попыталась его обжаловать. Вскоре после этого женщина попала в реанимацию. Как сообщал Rostov.ru, она выпила горсть таблеток, от которых ей стало плохо. Золотареву увезли на «скорой».

Ранее стало известно, что в Москву на допрос доставили ее зама - Татьяну Юрову. Как выяснилось, вместе с ней в столицу отправилась и сама Золотарева. Они обе больше не считаются неприкосновенными. Неделей ранее высшая квалификационная коллегия судей РФ сняла полномочия с Юровой и Золотаревой. Их лишили квалификационного статуса судьи.
Фото: соцсети.
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