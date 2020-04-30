Экс-полицейский купил базу отдыха новочеркасского водоканала за 1,5 миллиона

Бывший сотрудник правоохранительных органов приобрёл базу отдыха урочище «Затон» МУП «Горводоканал» Новочеркасска. Стоимость покупки составила 1,5 миллиона рублей.Данные о прошедших торгах опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Победителем аукциона стал житель станицы Багаевской Сергей Солоненко.Согласно данным администрации Багаевского района, ранее Солоненко занимал должность заместителя начальника районного отдела полиции. В 2013 году он возглавил отдел полиции № 1 МУ МВД России «Волгодонское». На этой должности Солоненко проработал около двух лет.Отметим, что урочище «Затон» находится в станице Багаевской. На его территории расположены шесть домов общей площадью 435 квадратных метров. Кроме того, на базе находятся несколько строений: деревянная кухня, павильон для питания, навесы. В состав лота также входили права аренды на земельный участок площадью 60 соток.Первоначальная стоимость базы отдыха составляла почти 5 миллионов рублей. В процессе аукциона цена снизилась более чем в три раза – до 1,5 миллиона рублей.Имущество МУП «Горводоканал» было выставлено на торги после того, как предприятие признали банкротом в 2014 году. В отношении предприятия была введена процедура конкурсного производства.