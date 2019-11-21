Имущество обанкротившегося новочеркасского водоканала распродают за 59,7 миллиона



Имущество обанкротившегося новочеркасского водоканала распродают за 59,7 миллиона рублей. Информация о торгах появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.



По данным реестра, торги должны пройти 9 января следующего года. За 54,1 миллиона рублей продается здание, расположенное в Новочеркасске на улице Энгельса. Еще один объект, база отдыха «Затон», выставлена на торги за 5,6 миллиона рублей.



Напомним, МУП «Горводоканал Новочеркасска» обанкротился в 2014 году. В отношении компании ввели процедуру конкурсного производства.