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Виталию Кушнареву должны избрать меру пресечения до конца суток

Виталию Кушнареву должны избрать меру пресечения до конца суток
Сегодня, 27 ноября, истекает 72 часа с момента ареста министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Согласно статье 108 УПК РФ, в течение суток ему должна быть избрана мера пресечения.

Как сообщает источник Donday, в первые двое суток после задержания уголовное дело в отношении Кушнарева не было возбуждено. Вероятно, следственные органы собирали материалы для представления в суд для обоснования избрания меры пресечения. Они должны содержать конкретные фактические данные, на основании которых суд решит, отправить ли Виталия Кушнарева под арест или отпустить.

Существует вероятность, что в установленный срок мера пресечения не будет применена. Если следственным органам потребуется больше времени для сбора доказательств, задержание может быть продлено до 30 суток. В этом случае Виталий Кушнарев останется в изоляторе временного содержания. Тем не менее, если обвинения не будут выдвинуты и доказательства не будут представлены, чиновника обязаны освободить.

Напомним, вечером 24 ноября правоохранители задержали Виталия Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко по подозрению в крупной взятке. Мамелко был отпущен после допроса, а Кушнарев остался в ИВС. В правительстве Ростовской области подтвердили арест и заявили о готовности сотрудничать с следствием, при этом работа министерства продолжается в обычном режиме.
Фото: правительство РО.
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