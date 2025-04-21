Экс-министру транспорта Ростовской области Виталию Кушнареву продлили меру пресечения до 3 октября

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Действие меры пресечения в отношении бывшего министра транспорта Ростовской области, Виталия Кушнарева, было продлено до 3 октября 2025 года. Данное решение было принято 21 апреля в ходе заседания, состоявшегося в Железнодорожном районном суде города Ростова-на-Дону.Продолжительность слушания значительно превысила запланированное время, составив около четырех часов. Начало заседания было назначено на 14:00.В ходе заседания представители защиты Виталия Кушнарева ходатайствовали о проведении разбирательства в закрытом режиме. Предполагалось, что судебный процесс будет проходить без участия представителей средств массовой информации и близких родственников. Однако, данное ходатайство было отклонено судом.Напоминаем, что Виталий Кушнарев был задержан 24 ноября в момент получения части взятки, сумма которой составила 27 миллионов рублей.Согласно данным следствия, в октябре 2024 года Кушнарев потребовал от руководителя ООО «Т-Транс» денежные средства в размере 95 миллионов рублей. Предполагается, что указанная сумма предназначалась в качестве вознаграждения за содействие в принятии работ, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог. Предприниматель сообщил о данном факте в правоохранительные органы.