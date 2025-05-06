Больше 300 тысяч рулей тратит на семью жена экс-министра транспорта Ростовской области

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В Ростове 5 мая суд продлил арест имущества семьи бывшего министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Это решение было принято несмотря на возражения адвоката его жены Оксаны.Во время судебного заседания защита Оксаны Кушнаревой раскрыла детали ее финансового положения. Оказалось, что в 2023 году ее доход составил более 4 миллионов рублей, а в 2024 году — уже 16 миллионов. Ежемесячные расходы Оксаны превышают 300 тысяч рублей.Основным источником дохода Оксаны является предпринимательская деятельность. Она владеет помещениями, которые сдает в аренду в Ростовской области и Москве. Однако после ареста все ее активы оказались под запретом.Адвокаты Кушнаревой выразили опасения, что арест нарушает права собственников и третьих лиц. Например, под арестом оказалось помещение в Москве площадью 582 квадратных метра, принадлежащее и другому человеку.Защитники также отметили, что арест может привести к остановке работы компаний, увольнению сотрудников и финансовым потерям. Простой помещения в Москве, арендованного на 10 лет, может принести убытки более 8 миллионов рублей.Аналогичная ситуация сложилась с торговым комплексом в Морозовске, где Оксана Кушнарева сдает в аренду 10 объектов ООО «МТК». Арест имущества может затронуть интересы 273 арендаторов.Из-за ареста предпринимательская деятельность Оксаны Кушнаревой столкнулась с финансовыми трудностями. Помимо доходов, у нее есть ежемесячные расходы, превышающие 300 тысяч рублей. Ей необходимо оплачивать кредиты, учебу 13-летнего сына и поддерживать престарелых родителей мужа.Адвокат Оксаны заявил, что после ареста она лишилась средств к существованию. Однако суд не принял во внимание доводы защиты и продлил арест имущества семьи Кушнарева до 3 октября 2025 года.