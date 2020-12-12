Министром ЖКХ Ростовской области назначили бывшего мэра Зверево

Мэр Зверево Михаил Солоницин пошел на повышение в правительство Ростовской области. Согласно приказу губернатора от 15 декабря, чиновник назначен на пост министра ЖКХ по Ростовской области.В ближайшее время Михаил Солоницин закончит свои дела в администрации Зверево и приступит к работе с вопросами ЖКХ в донском правительстве. Новоиспеченный глава ведомства начал свою трудовую деятельность с работы токарем на шахте. Затем занимал различные должности в «Донэнерго», а также занимался бизнесом. В мэрии Зверево Солоницин проработал два последних года.Согласно декларации о доходах, за 2019 год Солоницин заработал 2,4 миллиона рублей. У него в собственности - два земельных участка, жилой дом и внедорожник «Тойота Ленд Крузер».Министерство ЖКХ по Ростовской области работало без главы с марта 2020 года. Экс-министр Андрей Майер ушел с поста после резкой критики губернатора региона.