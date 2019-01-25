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Пресс-секретарь таганроженки Воеводиной опроверг слухи о её разводе с султаном Малайзии

Пресс-секретарь таганроженки Воеводиной опроверг слухи о её разводе с султаном Малайзии
Таганроженка и обладательница титула «Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина не разводится с султаном Малайзии. Такое заявление сделал пресс-секретарь модели.

В сообщении говорится, что публикации о разводе ориентированы на слухи и сплетни.

- Информация о возможном разводе пары является недостоверной, - написал представитель Оксаны.

Также в заявлении указано, что жена султана не имеет аккаунтов в социальных сетях. Все страницы являются фейковыми.

Напомним, в конце ноября стало известно, что уроженка Таганрога Оксана Воеводина вышла замуж за короля Малайзии Мухаммада V. Перед замужеством девушка приняла ислам.

В декабре супруги осчастливили общественность новостью о том, что ждут первенца. Выяснилось, что на свадьбе Воеводина уже носила под сердцем ребёнка. Официальное бракосочетание назначено на весну 2019 года. Оксана хочет, чтобы счастливое событие с ней разделили все родные, включая бабушек и дедушек, которым тяжело отправляться в далёкие путешествия.

В начале января в Сети появилась информация о том, что Мухаммад отрёкся от престола. Однако, официального комментария по поводу этого сообщения султан не дал.

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