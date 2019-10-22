Она первой предложила развод: Воеводина и экс-король Малайзии расстались из-за измен



Стали известны новые подробности скандального развода экс-короля Малайзии и модели Оксаны Воеводиной. Эта ситуация стала наглядным подтверждением того, что с виду сказочная история не всегда имеет счастливый конец.



Девушка вышла замуж за султана Малайзии Фариса Мухаммада V летом 2018 года. Затем, в ноябре, они отметили пышную свадьбу в Москве. Как позже выяснилось, к тому моменту Оксана уже была беременна первенцем. В мае она родила сына Леона. Буквально через месяц появилась информация о том, что Фарис развёлся с женой в одностороннем порядке.



Девушка долго держала в тайне подробности своих отношений с Мухаммадом. Недавно она решила пуститься в откровения и рассказала, что с декабря 2018 года не видела мужа. Он не выходит с ней на связь и даже не интересуется здоровьем своего сына. Воеводина добавила, что новость о разводе стала для неё настоящим шоком.



Её знакомая рассказала «КП», что скандал между супругами начался в декабре. Будучи на первых месяцах беременности, она узнала, что Фарис ей изменяет, и первой предложила развестись. Однако, он не захотел официально расторгать брак и предложил девушке сохранить всё в тайне. Мухаммад попросил её подписать документы, согласно которым она бы жила тихо, никому ни о чём не рассказывала и скрывала от всех рождение сына.



Знакомая Оксаны рассказала, что Воеводина испугалась, как бы королевское окружение не решило избавиться от неё и малыша, поэтому назло начала выставлять на всеобщее обозрение подробности своей жизни.



Когда Оксана и Фарис только поженились, девушка ради него приняла ислам и сменила имя, а он ради неё отрёкся от престола. Однако, как сейчас выяснилось, всему виной были политические соображения — Мухаммад боялся, что влиятельные люди в Малайзии силой уберут его с трона, и решил добровольно его покинуть.



Также сообщается, что в тот недолгий период, пока пара жила вместе, у Фариса случались приступы психоза. Узнав, что Воеводина беременна, он пару раз просто исчезал на длительное время, а затем возвращался как ни в чём не бывало.



Сейчас Оксана вместе с ребёнком живёт в Москве. По её словам, она сама содержит и себя, и сына. При этом у неё остались долги в больницах, где она лежала во время беременности, и девушке пришлось продать обручальное кольцо, чтобы погасить их.

