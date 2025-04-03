Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Экс-командир взвода ДПС по Аксайскому району пойдет под суд за взятки

Экс-командир взвода ДПС по Аксайскому району пойдет под суд за взятки
В Аксае под суд пойдет экс-командир отдельного взвода ДПС по Аксайскому району. Бывшего полицейского обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщили СУ СК по Ростовской области 3 апреля.

По данным следствия, в 2023 и 2024 году мужчина неоднократно получал взятки от трех своих подчиненных. Взамен он закрывал глаза на их дисциплинарные проступки. Общая сумма взяток составила 76 тысяч рублей.

Когда слухи о взятках дошли до других полицейских, то деятельность экс-командира закончилась. Его схватили силовики. Свою вину он признал полностью. Сейчас подсудимый находится под домашним арестом.

— В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в СУ СК по региону.


Его будут судить по статье «Получение взятки». Экс-командиру грозит до шести лет лишения свободы.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.