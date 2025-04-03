Экс-командир взвода ДПС по Аксайскому району пойдет под суд за взятки

— В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в СУ СК по региону.

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В Аксае под суд пойдет экс-командир отдельного взвода ДПС по Аксайскому району. Бывшего полицейского обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщили СУ СК по Ростовской области 3 апреля.По данным следствия, в 2023 и 2024 году мужчина неоднократно получал взятки от трех своих подчиненных. Взамен он закрывал глаза на их дисциплинарные проступки. Общая сумма взяток составила 76 тысяч рублей.Когда слухи о взятках дошли до других полицейских, то деятельность экс-командира закончилась. Его схватили силовики. Свою вину он признал полностью. Сейчас подсудимый находится под домашним арестом.Его будут судить по статье «Получение взятки». Экс-командиру грозит до шести лет лишения свободы.