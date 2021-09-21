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Бывший зампрокурора Таганрога пойдет под суд за получение взятки

Бывший зампрокурора Таганрога пойдет под суд за получение взятки
Бывший заместитель прокурора Таганрога предстанет перед судом. Виктора Плюшкина обвиняют в получении взятки.

По версии следствия, он при исполнении обязанностей прокурора Пролетарского района Ростовской области через посредника получил 100 тысяч рублей за непривлечение к ответственности местного бизнесмена.

Вскоре Плюшкина задержали сотрудники УФСБ России по Ростовской области. В отношении зампрокурора возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки». Его уволили с должности и отправили в СИЗО. В ходе расследования на движимое и недвижимое имущество Плюшкина наложили арест на сумму более 10 миллионов рублей.

- Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в СУ СКР по Ростовской области.

В отношении посредника также возбудили уголовное дело и направили в суд.

Плюшкину грозят до восьми лет лишения свободы и штраф в размере до сорокакратной суммы взятки. Посреднику - до семи лет тюрьмы.
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