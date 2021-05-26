В Волгодонске экс-директор водоканала пойдет под суд за получение крупной взятки

Бывший директор МУП МО «город Волгодонск» «Водоканал» предстанет перед судом. Александр Нетута обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.По версии следствия, чиновник с апреля 2018 года систематически получал взятки от подчиненного. Общая сумма составила около 2,9 миллионов рублей. Взамен Нетута ему покровительствовал и обещал назначить в будущем на вышестоящую должность.В августе 2020 года его задержали и завели в отношении него уголовное дело. В ходе расследования на имущество Нетуты был наложен арест на общую сумму 7,8 миллионов рублей. А самого экс-директора заключили под стражу.- Следствием собрана достаточная доказательственная база, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.