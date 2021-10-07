В Ростове экс-замначальника полицейского участка за получение взятки пойдет под суд

В Ростове экс-замначальника отдела полиции № 5 пойдет под суд. Его обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий.По версии следствия, бывший правоохранитель с января по май 2019 года получал взятки от ИП. Взамен он закрывал глаза на продажу немаркированного алкоголя в продуктовом магазине. За полгода сумма взяток составила 135 тысяч рублей. Кроме того, экс-замначальника полицейского участка превысил должностные полномочия, рассматривая заявление о совершении противоправных действий в отношении гражданина.Бывшего правоохранителя задержали и завели на него уголовное дело. Также перед судом предстанет один из его подчиненных, который являлся посредником в передаче взяток.- Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.