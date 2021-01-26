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Экс-главе ростовского филиала «Россельхозбанка» снова продлили арест

Экс-главе ростовского филиала «Россельхозбанка» снова продлили арест
Ростовский областной суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему депутату Игорю Пятигорцу. Экс-глава филиала «Россельхозбанка» пробудет в СИЗО до конца февраля.

- Мера пресечения продлена на месяц, - сообщили в Ростовском областном суде. - Задержанный пробудет в заключении до 27 февраля включительно.

Игорь Пятигорец - один из подозреваемых в махинациях по выдаче кредитов фиктивным предприятиям. Займы, которые предоставлял банк, являлись заведомо невозвратными, а документы о стоимости залогового имущества - подложными. Бывшего депутата задержали в апреле 2019 года. За прошедшие полтора года областной суд неоднократно продлевал ему меру пресечения.

Пятигорец руководил филиалом с 2010 года. С 1994-го он избирался в состав Заксобрания Ростовской области, а за год до задержания работал в комитетах по бюджету и аграрной политике.

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