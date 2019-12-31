Экс-глава Новочеркасска пытался выйти из СИЗО под домашний арест



Бывший мэр Новочеркасска Игорь Зюзин вновь предпринял попытку покинуть СИЗО. Чиновник обратился в суд с ходатайством перевести его под домашний арест.



Просьбу подследственного Ростовский областной суд рассмотрел 6 января.

- Суд оставил в силе решение Ленинского районного суда Ростова-на-Дону о мере пресечения в виде содержания под стражей, - сообщили в пресс-службе суда.



В соответствии с последним решений, Игорь Зюзин останется в СИЗО, как минимум, до 31 января.



Напомним, Игоря Зюзина задержали 15 октября 2019 года. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере на посту главы города Зверево. По данным следствия, чиновник получил 2,6 миллиона рублей от руководителя коммерческой организации.



Ранее была осуждена бывший заместитель Зюзина - Альбина Порошина. В настоящее время она отбывает наказание за получение взятки. Женщину приговорили к восьми годам лишения свободы.