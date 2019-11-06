Бывший глава Новочеркасска Игорь Зюзин требовал изменить меру пресечения



Экс-глава Новочеркасска Игорь Зюзин ходатайствовал об изменении меры пресечения. Апелляцию рассмотрели 8 ноября в Ростовском областном суде.



Ранее сообщалось, что бывшего чиновника поместили под стражу сроком на два месяца. Такое решение не устроило Зюзина, и он оспаривал его. Однако, суд не изменил своего решения и оставил его в следственном изоляторе. Он пробудет в СИЗО до 30 декабря.



Напомним, Игоря Зюзина задержали 15 октября. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Будучи на посту главы города Зверево он взял 2,6 миллиона рублей от руководителя коммерческой компании. Его бывшим заместитель Альбина Порошина дала показания против чиновника. Сейчас она отбывает наказание за получение взятки. Её посадили за решётку на восемь лет. Дело Порошиной планировали пересмотреть 28 октября, но из-за болезни фигурантки слушание перенесли на 11 ноября.