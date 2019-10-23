Суд оставил под стражей главу Новочеркасска



Ростовский областной суд оставил главу администрации Новочеркасска под стражей. Такое решение судебная инстанция приняла 25 октября.



Мера пресечения продлена до 31 октября, сообщает DonDay.ru. Адвокаты чиновника оспаривали решение о помещении Зюзина в СИЗО и пытались изменить меру пресечения на домашний арест, однако суд решение не изменил.

- Суд постановил признать решение первой инстанции законным и оставить его без изменения, - прокомментировали в суде.



Напомним, главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина задержали 15 октября. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. По имеющейся информации, показания против мэра дала его подчинённая, осуждённая ранее Альбина Порошина.



В настоящее время Игорь Зюзин находится в СИЗО на Большой Садовой.