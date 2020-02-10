Суд не выпустил экс-главу Новочеркасска под домашний арест





Бывший глава администрации Новочеркасска останется в следственном изоляторе. Суд отклонил ходатайство Игоря Зюзина о переводе под домашний арест.



Чиновник пытался обжаловать решение Ленинского районного суда от 27 января. Однако Ростовский областной суд оставил в силе решение первой инстанции. В СИЗО экс-глава Новочеркасска останется до 31 марта.



Добавим, что Игорь Зюзин неоднократно пытался выйти из СИЗО, но суд оставляет его под стражей.



Напомним, бывшего главу администрации Новочеркасска задержали в октябре прошлого года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.