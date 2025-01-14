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Экс-директору спортшколы Таганрога Ольге Тищенко продлили арест

Экс-директору спортшколы Таганрога Ольге Тищенко продлили арест
Бывший директор спортивной школы №3 Таганрога Ольга Тищенко продолжит находиться под домашним арестом. На заседании 14 января суд продлил ей меру пресечения до 14 февраля. Об этом пишет издание DonDay.

В отношении Ольги Тищенко возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере». Подробности материалов пока не раскрываются.

Ольге Тищенко 51 год. Она родом из Таганрога. Экс-руководитель является заслуженным мастером спорта России по гребле на байдарках. В 2017 году была избрана депутатом городской думы Таганрога VI созыва.
Фото: социальные сети
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