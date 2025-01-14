Экс-директору спортшколы Таганрога Ольге Тищенко продлили арест

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Бывший директор спортивной школы №3 Таганрога Ольга Тищенко продолжит находиться под домашним арестом. На заседании 14 января суд продлил ей меру пресечения до 14 февраля. Об этом пишет издание DonDay.В отношении Ольги Тищенко возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере». Подробности материалов пока не раскрываются.Ольге Тищенко 51 год. Она родом из Таганрога. Экс-руководитель является заслуженным мастером спорта России по гребле на байдарках. В 2017 году была избрана депутатом городской думы Таганрога VI созыва.