Экс-директору спортшколы Таганрога Ольге Тищенко продлили арест
Бывший директор спортивной школы №3 Таганрога Ольга Тищенко продолжит находиться под домашним арестом. На заседании 14 января суд продлил ей меру пресечения до 14 февраля. Об этом пишет издание DonDay.
В отношении Ольги Тищенко возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере». Подробности материалов пока не раскрываются.
Ольге Тищенко 51 год. Она родом из Таганрога. Экс-руководитель является заслуженным мастером спорта России по гребле на байдарках. В 2017 году была избрана депутатом городской думы Таганрога VI созыва.